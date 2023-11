Politie treft kleine hennepkwekerij aan in woning aan Schoenerstraat in Nieuw-Lekkerland

do 16 nov. 2023, 07:42

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft woensdagavond een kleine hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Schoenerstraat in Nieuw-Lekkerland.

Bij de inval in het huis sneuvelde de voorruit. De elektra was illegaal voor de meter aangesloten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft apparatuur voor een wietplantage meegenomen en twee planten vernietigd. Een medewerker van Stedin deed onderzoek, koppelde alles af en herstelde alles weer in de oude staat. De bewoner zal te zijner tijd gehoord worden.