Opnieuw auto te water langs de Parallelweg in Papendrecht

10 minuten geleden

PAPENDRECHT • Naast de Parallelweg in Papendrecht, net voorbij de fietsbrug richting de carpoolplaats, is op maandag 13 november omstreeks 18.50 uur een auto te water geraakt.

Mogelijk reed de automobilist te hard en verloor hij de macht over het stuur. Voorbijgangers hebben 112 gebeld.

De jonge bestuurder kon op eigen kracht via het zijraam uit de auto klimmen. Wel had hij door zijn natte pak het behoorlijk koud gekregen. De aanwezige politieagenten waren zo vriendelijk om de jongeman plaats te laten nemen in hun politieauto, waar hij kon opwarmen.

Het is in bijna twee jaar tijd al de vijfde keer dat er aan de Parallelweg een voertuig in de sloot belandde. Op 9 september 2023, 5 augustus 2023, 21 september 2022 en 18 februari 2022 was dit namelijk ook al het geval.

Hans Huisman