Personenauto (bijna) te water na botsing met vrachwagen op N216 bij Giessenburg

GIESSENBURG • Op de N216 ter hoogte van Giessenburg is zaterdagochtend een personenauto in botsing gekomen met een vrachtwagen.

De personenauto belandde met de neus in het water.

De bestuurder is door de brandweer uit zijn voertuig gehaald. Over zijn verwondingen is momenteel nog niets bekend.

(bron: ZHZ Actueel)