Drie auto’s betrokken bij botsing in Oud-Alblas; Zijdeweg in beide richtingen afgesloten

53 minuten geleden

112 613 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Drie auto’s zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst in Oud-Alblas.

Één auto is daarbij te water geraakt. De bestuurster uit de te water geraakte auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Zijdeweg is enige tijd in beide richtingen afgesloten.