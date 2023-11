Dronken spookrijder op A15 na dollemansrit aangehouden bij Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Een 32-jarige man uit Tiel is in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november opgepakt, nadat hij kilometers lang spookrijdend over de A15 reed.

De dollemansrit startte rond 00.40 uur op de snelweg ter hoogte van Gorinchem. De man reed met hoge snelheid tegen het verkeer in en passeerde tijdens zijn rit de dorpen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Papendrecht.

Bij hectometerpaal 78,2, ter hoogte van Oud-Alblas kon de man worden aangehouden. Zijn auto stond tegen de vangrail aan. Tijdens de aanhouding bleek de dertiger uit Tiel onder invloed te zijn van alcohol.

De spookrijder blies 535 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, terwijl voor hem een maximum geldt van 220 microgram. Waarom de man is gaan spookrijden, is onbekend.