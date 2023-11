Motorrijder aangereden door auto op kruising A15 en N214

za 4 nov. 2023, 17:11

OUD-ALBLAS • Een 63-jarige motorrijder uit Zuidland is zaterdagochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de kruising A15 / N214 op de gemeentegrens tussen Oud-Alblas en Papendrecht.

De bestuurster van de auto dacht dat de motorrijder bij de verkeerslichten harder zou wegrijden en botste met een flinke vaart tegen de achterkant van de motor. De motorrijder viel van zijn voertuig en kwam op zijn rug terecht.

De man, die onder meer last had van zijn rug, is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto is ongedeerd gebleven. De motor en de auto zijn door een berger van de weg gehaald.