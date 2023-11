Gloednieuwe auto belandt in sloot na botsing in Nieuw-Lekkerland

28 minuten geleden

112 347 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Na een botsing tijdens een inhaalactie op de Zijdeweg bij Nieuw-Lekkerland is vrijdagavond 3 november een auto te water geraakt. Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur.

Op de Zijdeweg reed een trekker met daarachter een personenauto, een Polestar. Achter die personenauto reed nog een auto, een Audi. De bestuurder van de Audi wilde de auto en de langzaam rijdende trekker voor hem inhalen. Tijdens het inhalen kwam de bestuurder van de Polestar op hetzelfde idee en startte een inhaalactie. De Audi zat op dat moment echter al naast hem. Een aanrijding volgde.

“Ik zat net naast hem en toen ging hij ook inhalen. Dat ging niet. Hij pakte me vol in m’n wielkast. Ik reed een stuk op twee wielen en kwam daarna weer op vier wielen terecht,” vertelde de bestuurder van de Audi.

De bestuurder van de Polestar kwam met zijn auto in de sloot terecht. De politie, brandweer en ambulancedienst werden gealarmeerd en kwamen met spoed ter plaatse. Het lukte de man nog voor de aankomst van de hulpdiensten om zelf uit zijn auto te klimmen. De man bleek lichtgewond te zijn geraakt en is nagekeken door de ambulancedienst. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De te water geraakte auto, een volledig elektrisch voertuig, was vrijdagochtend aangeschaft. De bestuurder heeft ongeveer negen uur van zijn Polestar kunnen genieten.

Arrestant

Opmerkelijk detail: de politie die met spoed ter plaatse kwam, had achterin de bus een arrestant zitten. Agenten zagen namelijk een auto slingerend over de Lekdijk bij Nieuw-Lekkerland rijden en gaven de bestuurder een stopteken. De man bleek teveel gedronken te hebben en werd aangehouden. De verdachte kon achterin de politiebus meebeleven hoe gevarieerd het politiewerk is en dat hulpverlening soms voorgaat op de afhandeling van rijden onder invloed.