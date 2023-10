Politie redt zwaan die midden op de A15 zit bij Papendrecht

zo 29 okt. 2023, 15:43

112 179 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

PAPENDRECHT • De politie heeft zondagochtend 29 oktober een zwaan gered die midden op de rijbaan van de A15 ter hoogte van Papendrecht zat.

Agenten zagen het dier omstreeks 08.00 uur zitten tijdens een surveillance en stopten meteen.

“We hebben ons dienstvoertuig tijdelijk stilgezet om het verkeer af te remmen zodat de zwaan niet aangereden zou worden”, aldus de politie.

Een van de agenten pakte het dier op en heeft hem in de auto gezet. Hierna werd de zwaan weggereden en weer vrijgelaten in een weiland.

“We willen niet weten wat er had kunnen gebeuren als iemand de zwaan had aangereden of was uitgeweken voor de zwaan. En het leven is weer gered”, aldus de politie.