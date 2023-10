Auto brandt volledig uit langs Heiweg in Oud-Alblas; bestuurder raakt niet gewond

56 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Langs de Heiweg in Oud-Alblas is vrijdagavond een auto in vlammen op gegaan.

Brandweer Nieuw-Lekkerland werd halverwege de avond opgeroepen voor een brand in de Van Zijlstraat in Nieuw-Lekkerland, maar daar was niets aan de hand. De brand bleek te woeden op de Heiweg bij Oud-Alblas.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur te doven. Van de auto bleef weinig over. Hoe de auto is gaan branden, is nog niet helemaal duidelijk. De bestuurder wist zijn voertuig op tijd aan de kant te zetten en te verlaten. Hij is ongedeerd gebleven.