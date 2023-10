Vrouw fietst op A27 bij Lexmond, politie grijpt in

LEXMOND • De politie heeft zondagmiddag 22 oktober een fietsende vrouw van de A27 ter hoogte van Lexmond gehaald.

“De dame was een beetje de weg kwijt”, meldde de politie na afloop. “We hebben haar van de snelweg afgehaald en een duwtje in de goede richting gegeven.”

De politie was naar de fietsende vrouw op zoek gegaan nadat er een melding over haar was binnengekomen.