VVD-avond 'Landbouw in de Alblasserwaard' met Tweede Kamerlid Thom van Campen

Nieuws

20 okt., 13:45

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden houdt maandag 6 november een bijeenkomst over het thema 'Landbouw in de Alblasserwaard'. Te gast is Thom van Campen, sinds begin 2021 VVD-lid van de..