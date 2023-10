Auto belandt tegen boom in Leerbroek; bestuurder blijkt onder invloed van drank en drugs

1 uur geleden

LEERBROEK • Op de Middelkoop in Leerbroek in zondagochtend bij een eenzijdig ongeval een auto tegen een boom beland. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Politie Vijfheerenlanden maakt melding van het ongeval op haar Instagram-account. Men wijst in het bijgevoegde bericht op de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Hoe de bestuurder eraan toe is, is niet bekend.



Grote gevolgen

"De gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer zijn gigantisch", zo stelt men. "Niet alleen voor de bestuurder zelf, maar ook voor de medeweggebruikers en de maatschappij als geheel. Gemiddeld komen er elk jaar zo’n 75 tot 140 mensen om vanwege alcohol en drugsgebruik in het verkeer. Naast de grote emotionele gevolgen voor alle betrokkenen, heeft alcoholgebruik in het verkeer ook enorme financiële gevolgen voor de samenleving. Naar schatting kost alcoholgebruik in het verkeer onze maatschappij maar liefst tussen de 653 miljoen en 1,4 miljard euro per jaar."