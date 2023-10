Brandweer rukt uit voor woningbrand in Schelluinen

SCHELLUINEN • In een woning aan de Jan van Goerlstraat in Schelluinen is dinsdagavond 17 oktober brand uitgebroken.

De brandweer van Giessenburg werd rond 18.35 uur opgeroepen en kwam met spoed ter plaatse. In de woning was in een oven brand ontstaan. Hierdoor kwam er veel rook in de woning.

Het brandje was snel onder controle. Met een ventilator is vervolgens de rook uit de woning geblazen. Er raakte niemand gewond.