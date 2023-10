Grote uitslaande brand op dak van in sportzaak Sliedrecht

1 uur geleden

SLIEDRECHT • In sportwinkel Sprinter aan de Leeghwaterstraat in Sliedrecht is in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober een grote brand uitgebroken.

Rond 00.30 uur kreeg de brandweer de melding binnen. De brandweer schaalde vervolgens binnen enkele minuten op naar ‘grote brand’. Bij aankomst van de eerste brandweerwagens sloegen de vlammen al boven het dak uit.

De brandweer Sliedrecht kreeg assistentie van onder meer de posten Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht. De brand lijkt te zijn ontstaan op het dak. Rond 01.15 uur had de brandweer de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.