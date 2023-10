Controle A15; 8 auto’s in beslag; 7 mensen onder invloed van drugs; 90.000 euro schulden geïnd

ALBLASSERDAM/REGIO • Op de A15 tussen Albasserdam en Hardinxveld-Giessendam en in Sliedrecht vond donderdagmiddag- en avond een grote controle plaats.

Tijdens de controle zijn er voertuigen en personen gecontroleerd op verschillende overtredingen. Zeven mensen reden onder invloed van drugs, twee mensen reden in een auto terwijl hun rijbewijs was ingevorderd en de Belastingdienst wist 90.000 euro te innen aan openstaande schulden.

Van acht personen die niet alle openstaande schulden konden betalen, is hun voertuig in beslag genomen. Ook zijn diverse bekeuringen geschreven voor onder andere scherp uitstekende delen bij voertuigen en te donker getinte ruiten.

ANPR-hits

De controle startte halverwege de middag. In samenwerking met de gemeente Sliedrecht was een parkeerterrein in die gemeente ingericht als controleplaats. Meerdere motoragenten reden rond door het gebied om verkeersdeelnemers naar de controleplaats te leiden.

Ook werden alle kentekens van voorbijrijdend verkeer gescand met een ANPR-camera. Voertuigen die de controlepunten passeerden, en waarbij de ANPR een ‘hit’ gaf, werden opgevangen door de motorrijders en politievoertuigen van de politie en naar de controleplaats geleid.

Ook konden de motorrijders op eigen initiatief voertuigen naar de controleplaats leiden, bijvoorbeeld wanneer hen iets opvallends opviel aan een voertuig. Bij de controleplaats voerden alle aanwezige diensten vervolgens gezamenlijk de controles uit bij de voertuigen.

Drugsgebruik in het verkeer

Tijdens de controle bleek dat een hoop weggebruikers de weg op waren gegaan, terwijl zij onder invloed van drugs waren. Zeven weggebruikers werden betrapt op het rijden onder invloed van drugs, van wie één van hen weigerde mee te werken aan een bloedproef.

Deze bestuurders kunnen op een straf van het Openbaar Ministerie of de rechter rekenen. In twee voertuigen werd ook nog daadwerkelijk drugs aangetroffen, wat in beslag is genomen. Ook twee messen zijn in beslag genomen.

Criminele werkzaamheden

De controle was een samenwerking tussen de politie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie. Een woordvoerder van de politie legt uit: “De snelweg A15 vormt een belangrijke verkeersader die dagelijks door tienduizenden mensen wordt gebruikt. Naast de vele weggebruikers die deze wegen gebruiken voor woon-werkverkeer, zijn er ook personen die deze wegen gebruiken, terwijl zij zich bezighouden met criminele werkzaamheden.”

Hij vervolgt: “Het doel van een controle zoals gisteren is zo ruim mogelijk: personen en voertuigen controleren op basis van verschillende wetten. Door het uitvoeren van deze controle, proberen we met elkaar zoveel mogelijk personen op te sporen die zich bezighouden met zaken die van invloed zijn of kunnen zijn op de veiligheid en openbare orde in ons land. Denk bijvoorbeeld aan het bezit van verdovende middelen en wapens en witwassen.”