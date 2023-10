Ouderen in Molenlanden slachtoffer van belfraude; oproep politie om alert te zijn

1 uur geleden

112 431 keer gelezen

MOLENLANDEN • Vier inwoners van de gemeente Molenlanden die in een week tijd slachtoffer worden van belfraude; wijkagent Wim van der Wal roept met name ouderen en hun omgeving op om alert te zijn.

Het gaat allemaal razendsnel. De telefoon gaat, in het scherm is te zien dat de bank belt, een persoon die zich voordoet als bankmedewerker probeert met een verhaal het slachtoffer over te halen de bankpas en pincode af te staan.

“Criminelen worden hier steeds beter in”, vertelt wijkagent Wim van der Wal. “Door nieuwe technieken kunnen ze laten lijken alsof ze met het nummer van de bank bellen. Ook weten ze bij welke bank het slachtoffer zit en hebben ze andere privégegevens.”

Paniek

Druk zetten op de slachtoffers, dat staat centraal in de handelwijze. De ouderen - het gaat, uitzonderingen daargelaten, in alle gevallen om 70-plussers - moeten het idee krijgen dat ze snel moeten handelen om erger te voorkomen. Van der Wal: “Ze krijgen een verhaal te horen dat hun bankrekening is gehackt of dat er onverwacht een groot onbekend bedrag is overgeschreven.”

Hij vervolgt: “Het komt voor dat de daders ze bijna dwingen om aan de lijn te blijven, om hen niet de gelegenheid te geven andere mensen te bellen om te checken of het klopt. En soms is er al iemand in de buurt die, terwijl er nog gebeld wordt, al langskomt om de bankpas en de pincode op te halen. Je merkt daaraan dat de criminelen deze acties goed voorbereiden.”

Cash

Bij gevallen in Bleskensgraaf en Oud-Alblas werd in de omgeving snel gepind om de bankrekening leeg te trekken. Bij één ging het om twee keer 750 euro, bij een ander om respectievelijk 900 en 450 euro. “Ze vragen daarnaast ook of je cash of sieraden in huis hebt en bieden aan dat veilig te stellen. Één van de slachtoffers in Brandwijk heeft daarom 2.500 euro meegegeven.”

Als wijkagent heeft Wim van der Wal al meerdere presentaties over dit onderwerp gegeven. “Preventie is het allerbeste. Ik roep dan ook oudere mensen op om alert te zijn en familieleden om met hun ouders of grootouders hierover in gesprek te gaan. Een tip is daarnaast om de daglimiet voor pinnen te verlagen. Dat is soms 1.500 euro; breng dat terug naar bijvoorbeeld 250 euro. Zo beperk je, als het mis gaat, in ieder geval de schade.”

Al signaleert Van der Wal dat het financiële deel vaak niet eens het zwaarste weegt. “Mensen raken alle vertrouwen in de medemens kwijt als ze dit overkomt. Dat is heel pijnlijk om te zien.”