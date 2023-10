Uitgebreid sporenonderzoek na aantreffen overleden 9-jarige jongen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De politie heeft zaterdag uitgebreid sporenonderzoek gedaan in en rond de woning aan de Prinses Marijkestraat in Hardinxveld-Giessendam, waar ‘s morgens een overleden 9-jarige jongen werd aangetroffen.

Forensisch specialisten in witte pakken zijn de woning binnengegaan en hebben uitgebreid onderzoek gedaan. De hulpdiensten gingen zaterdagochtend rond 8.45 uur af op melding van een reanimatie. In de woning werd een overleden 9-jarige jongen aangetroffen.

Zijn moeder, een 36-jarige vrouw, was eveneens gewond en had medische hulp nodig. Zij is na de behandeling aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van haar zoon. De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

