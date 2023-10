UPDATE

Overleden kind (9) aangetroffen in woning Hardinxveld, gewonde vrouw (36) aangehouden

1 uur geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In een woning in de Prinses Marijkestraat in Hardinxveld-Giessendam is zaterdagochtend een overleden kind aangetroffen.

Ook werd in dezelfde woning een zwaargewond persoon door de hulpdiensten behandeld. RTV Rijnmond meldt dat het waarschijnlijk om de moeder gaat.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie heeft het huis in de Oranjebuurt tot plaats delict verklaard.

Alle tips over de zaak zijn bij de politie welkom via 0900-8844.

UPDATE:

Het overleden kind is een jongen van negen jaar. Door de politie is een 36-jarigevrouw aangehouden, nadat eerst medische hulp is verleend. Het onderzoek naar wat er is gebeurd, is gaande.

