Motorrijder (35) alsnog overleden; dringend getuigen gezocht van aanrijding A15

53 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • De 35-jarige motorrijder uit Hendrik-Ido-Ambacht die woensdagochtend 4 oktober ernstig gewond raakte bij een aanrijding op de A15 tussen Alblasserdam en Papendrecht is alsnog aan zijn verwondingen overleden.

De man laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 07.10 uur op de snelweg richting Gorinchem. De motorrijder en een auto kwamen daar met elkaar in botsing.

Wat er precies misging, is nog steeds onduidelijk en daarom is de politie dringend op zoek naar getuigen. “Het was erg druk rond dat tijdstip op de weg. Daarom hoopt de politie op getuigen die meer kunnen vertellen over de aanrijding. Of mogelijk zijn er mensen die zelfs dashcambeelden hebben van het incident,” zo laat de politie weten.

Miscommunicatie

Woensdag meldde de politie dat de dertiger al was overleden, maar dat was, hoewel de overlevingskansen gering waren, nog niet het geval. Een andere motorrijder, die ook in het EMC lag, was die dag wèl overleden. Dat resulteerde in de miscommunicatie, die snel daarna door de politie werd hersteld. Een dag later overleed de man uit Hendrik-Ido-Ambacht alsnog.

Vier motorrijders overleden en twee zwaargewond

In de afgelopen week overleden in het land meerdere (jonge) motorrijders. Bij een motorongeluk in Den Haag is woensdagavond een 30-jarige man overleden; zijn 23-jarige broer die ook op de motor zat is zwaargewond geraakt.

Verder overleed afgelopen woensdag in het EMC een 27-jarige motorrijder uit Steenbergen, nadat hij eerder in Tholen ernstig gewond raakte. Eerder deze week overleed een 78-jarige motorrijder bij een eenzijdig ongeval op de N320 bij Lienden. En op de A58 bij Vlissingen raakte een 31-jarige motorrijder uit Zwartewaal zwaargewond bij een eenzijdig ongeval.

Peter Stam