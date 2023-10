Ruzie op bruiloft in Nieuwpoort: auto over de kop

NIEUWPOORT • Bij een ruzie op een bruiloft in Nieuwpoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto over de kop geslagen.

Rond middernacht ontstond er bij een partycentrum aan de Buitenhaven om onbekende reden ruzie op een bruiloft. Daarop stapte één van de gasten in zijn auto en wilde wegrijden.

Tijdens het wegrijden werd de achterruit van de auto ingeslagen. De bestuurder gaf vervolgens gas, ramde een geparkeerde auto en kwam op zijn dak terecht.

Aangehouden

De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel. De man is aangehouden, onder andere voor het rijden onder invloed, aldus de politie. Ook een vrouw is nagekeken door het ambulancepersoneel. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.