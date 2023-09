Politieagenten met zware vesten aan naar Kinderdijk

1 uur geleden

112 847 keer gelezen

KINDERDIJK • De politie is vrijdagavond met spoed op pad gegaan voor een melding over een verdachte situatie bij een oprit naar een woning onderaan de Molenstraat in Kinderdijk.

Daar zou een man onwel in een auto zitten. Omdat er tegelijkertijd een melding bij de meldkamer binnenkwam over knallen die waren gehoord in Kinderdijk, werd het zekere voor het onzekere genomen en werd er rekening gehouden met schoten.

Agenten gingen daarom met hun zware, kogelwerende vesten op pad. Na enig speurwerk werd de exacte locatie gevonden. Agenten sloegen op de ramen van de auto. In de auto zat een oudere man die niet goed reageerde.

Passende zorg

Uiteindelijk kregen agenten contact met de automobilist. De man werd uit zijn auto gehaald en is nagekeken door ambulancepersoneel. Na langdurig overleg werd besloten de man niet te laten vervoeren door de ambulancedienst.

De automobilist is door de politie meegenomen. Hij is niet aangehouden, maar krijgt passende zorg. Zijn auto is door een agente meegenomen.