Inwoner Molenlanden (23) bekneld op achterbank auto bij ernstig ongeval in Herwijnen

6 minuten geleden

HERWIJNEN • Bij een ernstig ongeval in Herwijnen zijn in de nacht van zaterdag 23 september op zondag 24 september drie personen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond middernacht op de Nieuwe Steeg in Herwijnen. Een auto met daarin de drie slachtoffers reed vanaf de Tiendweg richting de Mert. In een bocht raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg en sloeg over de kop. De auto kwam vervolgens in een naastgelegen weiland tot stilstand, dat meldt 112 Glasstad.

Bij aankomst van de hulpdiensten waren de bestuurder, een 19-jarige man uit Gorinchem, en zijn passagier, een 24-jarige vrouw uit Gorinchem, al uit het voertuig. De andere passagier die op de achterbank zat raakte bekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Dit betrof een 23-jarige man uit de gemeente Molenlanden.

De brandweer, ambulancedienst en politie kregen bij het verlenen van de eerste hulp assistentie van het personeel van de traumahelikopter. De 23-jarige man is na behandeling per ambulance naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht. De 19-jarige man en 24-jarige vrouw zijn per ambulance naar een ziekenhuis in Den Bosch gebracht.

Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De afdeling Forensisch Opsporing Verkeer van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.