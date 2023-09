Racefietser (56) gewond bij ongeval op Lekdijk in Nieuw-Lekkerland

24 minuten geleden

112 152 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Een 56-jarige man is woensdagmiddag 20 september gewond geraakt, nadat hij met zijn racefiets ten val kwam op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

De man reed over de dijk en uit tegenovergestelde richting kwam een groep scholieren op de fiets aan. De veertien- en vijftienjarigen reden met meerdere personen naast elkaar over de dijk en één van hen haalde het groepje in. De jongen zag de tegemoetkomende fietser pas op het laatste moment. Mogelijk werd dit mede veroorzaakt door een bouwcontainer op een aanhanger.

De vijftiger kon niet verder uitwijken en schampte de jongen en zijn rugtas en raakte daardoor uit balans. De man kwam ten val en raakte gewond. De politie en de ambulancedienst kwamen ter plaatse voor hulp. De racefietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen die ‘aangetikt’ werd, is niet gevallen en is ongedeerd gebleven. De politie is met de jongen mee naar huis gereden.

De fiets van de 56-jarige man is door de politie thuisgebracht.