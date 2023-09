Grote verkeerscontrole politie en Belastingdienst in Bleskensgraaf; naast boetes auto’s en mes in beslag genomen

BLESKENSGRAAF • Een grote verkeerscontrole van de politie en de Belastingdienst in Bleskensgraaf leverde woensdag meerdere boetes op; meerdere auto’s werden in beslag genomen.

De controleplaats was op het Melkwegplein in Bleskensgraaf. De agenten deelden boetes uit voor onder meer het niet dragen van de gordel, het rijden onder vloed, losse lading en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Ook werd er een mes in beslag genomen.

De Belastingdienst inde daarnaast een flink bedrag aan belastingschulden in cash.