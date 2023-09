Bestuurder botst tegen twee auto’s in Groot-Ammers en rijdt door

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Op het Fortuijnplein in Groot-Ammers werden zondagochtend twee auto’s aangereden door een andere auto.

De bestuurder hiervan ging ervan door, zonder gegevens achter te laten. Wel waren er getuigen. De politie is op zoek naar de dader. ‘Buurtbewoners klagen al langer over het roekeloos rijgedrag in de buurt’, stelt een omwonende.