• Veel rookontwikkeling bij brand in loods aan Vlietskade in Arkel.

UPDATE

Loods in brand aan Vlietskade in Arkel: brandweer schaalt op naar grote brand

1 uur geleden

112 1.449 keer gelezen

ARKEL • In een loods op het industrieterrein aan de Vlietskade in Arkel is zondagochtend iets voor 08:00 uur brand uitgebroken. Door de brandweer is, vanwege de rookontwikkeling, bij aankomst direct opgeschaald naar grote brand.

De brandweer kon snel toegang krijgen en deed een binnenaanval, waarna de rookontwikkeling minder werd en men de brand in relatief korte tijd onder controle kreeg.

Wat er in de loods aanwezig is, is niet bekend. De brand zou zijn ontstaan tijdens werkzaamheden.

(bron: ZHZ Actueel)