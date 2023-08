A27 afgesloten bij Merwedebrug in Gorinchem vanwege ongeval

1 uur geleden

GORINCHEM • De Merwedebrug van de A27 bij Gorinchem is maandagochtend 11.30 uur in beide richtingen dicht vanwege een ongeval.

Er is een slagboom aangereden. Richting Gorinchem wordt geadviseerd om vanaf knooppunt Hooipolder om te rijden over de A59, A16, A15. Verkeer richting Breda rijdt om over A15, A2, A59.

De Merwedebrug in de #A27 Gorinchem - Breda is in beide richtingen dicht vanwege een ongeval. Er is een slagboom aangereden. Richting Gorinchem? Dan rij je om vanaf knp. Hooipolder over de A59, A16, A15. Verkeer richting Breda rijdt om over A15, A2, A59. pic.twitter.com/W2459zwqsT — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 28, 2023

Update 12.01 uur: ‘Het verkeer kan momenteel weer in beide richtingen over de Merwedebrug. De omleidingsroutes zijn dan ook niet meer van toepassing’, meldt Rijkswaterstaat.