Hulpdiensten op zoek naar mogelijke drenkeling in Lek na aantreffen noodbaken

51 minuten geleden

STREEFKERK • De hulpdiensten zijn donderdagochtend massaal uitgerukt naar de Opperstok in Streefkerk, omdat er bij de rivier een geactiveerde AIS-transponder was aangetroffen. Een dergelijke transponder wordt normaal gesproken geactiveerd als bijvoorbeeld iemand te water raakt.

De transponder gaf sinds 09.00 uur een signaal en rond 10.00 uur werden de brandweer, politie, ambulances en KNRM opgeroepen voor hulp.

De duikers hebben in de rivier de Lek gezocht naar een drenkeling. Ook de oppervlakteredders hebben op het water gezocht. Na enig zoekwerk werd het geactiveerde noodbaken langs de kant aangetroffen. Omdat het zogenoemde ‘gouden uur’ waarin iemand levend in het water gevonden kan worden inmiddels ruimschoots voorbij is, is de zoekactie afgeschaald.

Bron: ZHZ Actueel