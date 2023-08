Spoor aan vernielingen feestverlichting Hoornaar: BV Het Oude Dorp baalt ervan als een stekker

HOORNAAR • In de nacht van zaterdag op zondag is een spoor aan vernielingen aangericht aan de feestverlichting langs de Dorpsweg in Hoornaar.

Ruim 30 harten werden kapot aangetroffen. Het spoor leidde naar Noordeloos, onder meer door een sticker die op één van de harten was geplakt.

Arie de Leeuw, voorzitter van buurtvereniging Het Oude Dorp én van de Oranjevereniging, toont zich verbijsterd. “Wat drank blijkbaar met een mens kan doen... Welke emotie hier het best bij past, weten we eigenlijk nog niet. Teleurstelling, verdriet, of toch woede?”