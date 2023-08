Motorrijdster raakt gewond bij ongeval op dijk in Alblasserdam

zo 13 aug. 2023, 21:49

ALBLASSERDAM • Een motorrijdster uit Den Haag is zondagmiddag 13 augustus gewond geraakt op de West-Kinderdijk in Alblasserdam, nadat zij werd aangereden door een automobilist.

De bestuurder van de auto zag te laat dat de motorrijdster afremde en botste tegen de motor. De bestuurster van de motor kwam ten val en raakte onder meer gewond aan haar enkel en been.

Een ambulance en twee politievoertuigen kwamen ter plaatse voor hulp. De motor is total loss geraakt en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De automobilist kon zijn weg in zijn beschadigde auto, waarvan de APK al 56 dagen was verlopen, vervolgen.

De motorrijdster, die samen met een andere motorrijdster onderweg was naar Kinderdijk voor een bezoek aan de molens, is door een kennis opgehaald.