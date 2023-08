Bushokje vernield in Oud-Alblas, politie zoekt inzittenden Toyota Landcruiser

1 uur geleden

112 391 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Een bushokje aan de Peilmolenweg in Oud-Alblas is zaterdagavond vernield.

De politie werd gealarmeerd en heeft van de melder begrepen het bushokje vernield was door de inzittenden van een Toyota Landcruiser, waarvan het kenteken begint met 68.

“Het glas vonden wij er wel erg keurig bij liggen, al was deze vernieling ons nog niet eerder opgevallen”, meldt de politie.

De auto is vervolgens via het Oosteinde richting Oud-Alblas gereden. “Kent u iemand met zo’n auto waarvan het kenteken begint met 68? Dan komen wij graag met u in contact”, aldus de politie.