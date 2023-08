Plezierjacht volledig afgebrand op de Lek ter hoogte van Tienhoven

met korte video

TIENHOVEN AAN DE LEK • Op de Lek is vanmiddag een plezierjacht volledig afgebrand ter hoogte van Tienhoven aan de Lek en Lopik. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

De brand zou zijn begonnen in de motor van het schip. Zodra de schipper de brand ontdekte, voer hij de boot op een zandbank langs de Tienhovense kant. Het vaartuig raakte echter weer los en dreef vervolgend brandend de Lek op.

Forse brand op een plezierjacht. Ontstaan in Ameide, brandend naar de overkant van de Lek gedreven. Opvarenden gelukkig van de boot af. Dank aan korpsen Lopik en Schoonhoven én onze eigen brandweerboot van ? @BrandweerVianen ? kon vanaf het water blussen. ? @vrutrecht ? pic.twitter.com/dzScSGx9Bd

Het betreft een voertuig van zo’n elf meter lang. De brandweer is vanaf zowel Lopik als Tienhoven bezig geweest om de brand te blussen. Het scheepvaartverkeer op de Lek lag ondertussen zo veel als mogelijk stil. De opvarenden kwamen veilig van de boot af, maar werden uit voorzorg wel gecontroleerd vanwege rookinhalatie. Rijkswaterstaat gaat nu zorgen voor de berging van het schip.

Het brandende vaartuig op de #Lek is inmiddels uit. Het vaartuig moet als verloren beschouwd worden. Rijkswaterstaat zorgt voor de berging. Eén van de drie opvarenden is nagekeken i.v.m. rookinhalatie. Einde berichtgeving over dit incident. https://t.co/2Mv1QL4AV2