Woning Giessenburg na vondst hennepkwekerij drie maanden op slot

1 uur geleden

GIESSENBURG • Locoburgemeester Arco Bikker laat een pand aan de Giessenlaan in Giessenburg voor een periode van drie maanden sluiten. In de woning werd afgelopen week een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie voorkomen. De hennepkwekerij werd op 28 juli door de politie aangetroffen en ontmanteld.

In het pand werden 423 hennepplanten en de nodige apparatuur aangetroffen. ‘Ook de elektriciteit werd illegaal afgenomen, waardoor er sprake was van een gevaarlijke situatie voor de omgeving en het elektriciteitsnet’, stelt het gemeentebestuur.

Herhaling voorkomen

Om herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie te voorkomen, wil de locoburgemeester het pand voor drie maanden sluiten. De eigenaar van de woning is hierover geïnformeerd. ‘Deze maatregel is in lijn met het beleid dat de gemeente Molenlanden heeft vastgesteld, conform de Opiumwet.’