Nieuw-Lekkerlander ernstig gewond bij eenzijdig ongeval in Frankrijk

54 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND – Een man uit Nieuw-Lekkerland is vrijdag 28 juli ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de A75 bij de plaats Caylar in Frankrijk.

De twintiger botste volgens Franse media met hoge snelheid tegen een paal. De man, die na de crash buiten bewustzijn raakte, is door de brandweer uit zijn auto gehaald.

De Nieuw-Lekkerlander is daarna per helikopter overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Montpellier. De man van begin twintig ligt in coma en zijn toestand is zeer zorgelijk.

Franse media spreken van een ’terrible accident’. De bestuurder was onderweg naar familie, die op vakantie was in Spanje.

(bron: Alblasserdamsnieuws.nl)