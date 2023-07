Vandalen slaan toe in molengebied Kinderdijk en op rondvaartboten

1 uur geleden

112 302 keer gelezen

KINDERDIJK • In het molengebied bij Kinderdijk zijn afgelopen weekeinde flinke vernielingen gepleegd.

Zo werd er op vrijdagavond een slagboom van de ophaalbrug bij de Museummolen Nederwaard bij de Middelkade afgebroken. Zaterdag rond 22.00 uur sloegen de vandalen opnieuw toe. Toen werd bij rondvaartboot Jantina een bord gesloopt, zijn er twee koplampen ontzet en is er een reddingsboei meegenomen.

Verder is bij de Cruiser-rondvaartboot een bankje vernield en is er een bewegwijzering omgetrapt. Tot slot is er een telpaal (paal met een telsysteem voor het aantal bezoekers) bij de Middelkade vernield en is het terrasmeubilair op elkaar gestapeld.

Teleurgesteld

Peter-Jan van Steenbergen, directeur van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is boos en teleurgesteld. “Wij gaan zeker aangifte doen bij de politie. De maat is nu wel vol hier. Een paar weken geleden zijn ook al de borden van onze buitenexpositie vernield. We zijn er wel klaar mee.”

Van Steenbergen hoopt de schade te kunnen verhalen op de daders. “We gaan onze camerabeelden goed uitlezen en hebben intussen ook al een vermoeden wie de daders zijn.” Mensen die meer informatie hebben over de vernielingen of de daders, worden verzocht zich te melden bij de politie via het nummer 0900-8844. Ook de daders kunnen zich daar melden.