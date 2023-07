Jolanda den Boef uit Nieuw-Lekkerland naar WK gewichtheffen: 'Ik ga gewoon plezier hebben'

Sport

23 uur geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Jolanda den Boef uit Nieuw-Lekkerland is in maart Nederlands kampioen geworden in gewichtheffen voor Masters, in de klasse onder 64 kg en 45-49 jaar.