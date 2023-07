Apparatuur voor hennepkwekerij gedumpt op carpoolplaats bij Oud-Alblas

1 uur geleden

OUD-ALBLAS • Op de carpoolplaats bij Oud-Alblas en Papendrecht is woensdagavond apparatuur voor een hennepkwekerij aangetroffen en door de politie meegenomen.

Het gaat om onder meer stekkerdozen, een groepenkast en verwarming. Alle apparatuur is door de politie in beslag genomen en meegenomen naar het bureau in Papendrecht. Mensen die meer informatie hebben over de dumping, kunnen dit melden bij de politie via het nummer 0900-8844.