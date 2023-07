‘Zestienjarige jongen in hulpeloze toestand bestolen in buitengebied Alblasserdam’

ALBLASSERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • Een zestienjarige jongen uit Nieuw-Lekkerland is vrijdag 7 juli bestolen van onder meer zijn telefoon, OV-kaart, geld, sleutels, zonnebril op sterkte en pet. Dat meldt zijn moeder aan Alblasserdamsnieuws. Dit gebeurde aan de Achterkade in Alblasserdam, ter hoogte van de Witte Brug naar Nieuw-Lekkerland.



De tiener was met een flinke groep jongeren aanwezig. Jongeren, ouder dan 18 jaar, hadden drank gehaald en kinderen onder de 18 konden hier gebruik van maken.

De zestienjarige uit Nieuw-Lekkerland werd uiteindelijk zo dronken, dat hij buiten bewustzijn raakte. De jongen werd volgens zijn moeder door de ‘vrienden’ in hulpeloze toestand achtergelaten en lag vlak langs het water.

“Ze lachten hem uit en hebben hem bestolen. Zijn fiets is later nog teruggevonden. Die hadden ze kapot gemaakt, van een dijk gegooid, de ventielen uit de banden gehaald en in een sloot gegooid. De telefoon die is meegenomen, is nog een keer opgenomen en toen zeiden ze dat hij die niet meer terug zou krijgen. Het ergste vind ik nog dat deze ‘vrienden’ hem zo hebben achtergelaten. Hij had wel verdronken kunnen zijn. Later toen de hulpdiensten kwamen, kwamen ze weer kijken,” vertelt de moeder van de Lekkerlander.

Op de bewuste vrijdagavond, rond 23.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. De onwelgeraakte tiener is meegenomen naar het ziekenhuis en mocht een dag later weer naar huis.

De gestolen spullen heeft hij nog steeds niet terug. De ouders van de jongen hopen dat de betrokkenen spijt krijgen en de spullen terug willen geven aan hun zoon.

De betrokkenen en eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de ouders via Alblasserdamsnieuws.nl via info@alblasserdamsnieuws.nl of 06-40092253.