Auto vliegt in brand aan de Driemolensweg in Lexmond

24 minuten geleden

LEXMOND • Aan de Driemolensweg in Lexmond is woensdagmiddag 12 juli een Mercedes in brand gevlogen. De brand ontstond rond 14.15 uur door nog onbekende oorzaak.

De brandweer was binnen enkele minuten ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto aanzienlijke brandschade opliep. Niemand raakte gewond.