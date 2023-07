Reddingspoging te water geraakt langs Heiweg in Oud-Alblas lukt niet

30 minuten geleden

112 33 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Een paard is dinsdagavond overleden na een val in een sloot in Oud-Alblas.

De eigenaresse reed met het paard over een pad langs de Heiweg toen ze door onbekende reden te water raakten. De viervoeter raakte in paniek en probeerde uit het water te komen. Het al wat oudere dier, dat nog herstellende was van een operatie, raakte in shock.

Met een trekker werd nog geprobeerd het paard uit de sloot te trekken, wat mislukte. Het paard overleed en is even later door een brandweerwagen met kraan uit het water getild.

De vrouw raakte bij het ongeval niet gewond.

(bron: ZHZ Actueel)