‘Kinderen met knuppel geslagen op fietspad tussen Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland’

30 minuten geleden

112 328 keer gelezen

ALBLASSERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • In Alblasserdam zijn dinsdagmiddag 4 juli twee jonge jongens met een honkbalknuppel geslagen. Dat laat de vader van één van de jongens weten aan Alblasserdamsnieuws.nl.

Het voorval vond plaats op de Molenweg tussen Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. De vader meldt: “Soms kan je alleen maar boos zijn. Gruwelijk boos. Kokend. Met maar één vraag: waarom?”

De vader vervolgt: “Wat is er aan de hand: Onze zoon van 12 was met zijn vriendje steppen in de polder. Op het bekende fietspad van Alblasserdam naar Nieuw-Lekkerland. Net over de tweede brug zien de jongens twee scooters aankomen vanuit de richting Nieuw-Lekkerland. Ze gaan met de step aan de kant. En dan het meest onbegrijpelijke: de passagier van de achterste scooter heeft een knuppel, welke zelfgemaakt lijkt, en mogelijk zelfs prikkeldraad aan het einde heeft. Hij haalt al rijdend uit naar onze jongens en raakt ze. ‘Gelukkig’ niet met het uiteinde, want dan had dit verhaal nog gekker geweest. De een in z’n buik, de ander op z’n arm. Onder een ‘Haha, hebbes!’ en hard gelach rijden ze door. Wat een held ben je dan! Dat je met een super stoer verhaal tegen je maten kan vertellen dat je met een knuppel twee jongens hebt geslagen. Twee jongens die gewoon een rondje op hun step aan het doen waren. Ik hoop dat je trots bent. Qua signalement kunnen we verder niets. Er is geen kenteken bekend. Enige beschrijving is twee zwarte scooters en de ‘helden’ hadden allemaal een zwarte helm op. Na hun actie reden ze de brug af en gingen linksaf richting zijdebrug. Onbegrijpelijk…”

Mensen die meer informatie hebben over de scooterrijders of iets soortgelijks hebben meegemaakt, kunnen zich melden bij de politie via het nummer 0900-8844 van de politie.