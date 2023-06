Hulpdiensten rukken uit na vondst kinderfietsje in sloot in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Hulpdiensten zijn op maandagmiddag 26 juni uitgerukt nadat er een kinderfietsje gevonden was in een sloot aan de Boomgaard in Groot-Ammers.

Het was een sloot met een flinke laag kroos en daarom werd het zekere voor het onzekere genomen. Brandweer, een duikteam vanuit Schoonhoven en de ambulance kwamen ter plaatse. De sloot werd doorgewaad en er werd gelukkig niemand aangetroffen.

“En dit is niet de eerste keer deze weken”, meldt de politie over het voorval. “Gelukkig is het telkens loos, maar alle hulpdiensten gaan ter plaatse en dat brengt kosten met zich mee. Ook kunnen deze bij een echt voorval niet ingezet worden.”

De wijkagenten geven daarom de tip om een label met naam, adres en telefoonnummer van een kind te plaatsen aan fietsjes en ander speelgoed. Dat voorkomt onnodig uitrukken van hulpdiensten. “En wat denkt u van de stress die zulke meldingen met zich meebrengt”, aldus de politie. “Je denkt altijd weer: het zal toch niet.”