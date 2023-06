Aanhangwagen met boot raakt los van auto en belandt in sloot

1 uur geleden

112 737 keer gelezen

MOLENLANDEN • De Molenlandse wijkagenten troffen vrijdagmiddag eigenaren van een boot aan, die hun vaartuig waren verloren.

Bij de plek aangekomen waar ze de boot te water wilden laten, kwamen ze erachter dat de aanhangwagen met de boot niet meer achter hun auto hing. Wat bleek: de aanhangwagen was losgeraakt en in een sloot terechtgekomen. Met behulp van enkele boeren is de combinatie weer op de wal getakeld.