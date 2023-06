Speelgoedtrekker in water: moddersloot in Goudriaan uitgekamd, niemand aangetroffen

GOUDRIAAN • In een sloot langs de Van Gentstraat in Goudriaan is maandagmiddag een speelgoedtrekker aangetroffen. Reden voor de hulpdiensten om massaal uit te rukken, maar er werd niemand in het water gevonden.

Een buurtbewoner zag de trekker iets voor 17:30 uur in het water liggen. Aan het kroos was te zien dat de speelgoedtrekker nog maar korte tijd in het water lag, waarop hij besloot 112 te bellen.

Brandweermensen van Goudriaan, oppervlakteredders uit Gorinchem en duikers uit Schoonhoven hebben de diepe moddersloot doorzocht. De sloot werd grondig uitgekamd. Er is niemand aangetroffen.

(bron: ZHZ Actueel)