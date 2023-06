Nachtelijk bezoek aan De Nes in Oud-Alblas verboden vanwege overlast

OUD-ALBLAS • Bij het de Grote Nes te Oud-Alblas krijgt de politie veel meldingen over afval, kapot glaswerk en geluidsoverlast. Daarom is er vanaf heden een verbod op het verblijven in dat gebied tijdens de nachtelijke uren.

“Zeker voor onze hondbezitters is dit een fijn bos om te wandelen. Als je trouwe viervoeter dan in het glas loopt is dat niet fijn”, meldt de politie. Staatsbosbeheer ruimt regelmatig alle afval op, maar het loopt desondanks de spuigaten uit.

Om de overlast te beperken zijn de gebiedsvoorwaarden aangepast. Zo mag je hier na zonsondergang niet meer verblijven. “Ben je hier toch na zonsondergang, kun je hier een bekeuring krijgen voor artikel 461 Wetboek van Strafrecht”, aldus de politie.

In juni 2023 gaat rond 22.00 uur de zon onder. Politie: “Zorg dat een boete niet nodig is en ruim vooral je rommel op.”