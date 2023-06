Winkeliers waarschwuen voor fietsendiefstallen bij winkelcentrum in Ameide

AMEIDE • Bij het winkelcentrum in Ameide zijn onlangs drie elektrische fietsen gestolen. De winkeliers waarschuwen daarom bezoekers van het winkelcentrum om hun elektrische fietsen goed op slot te zetten.

Arjan de Jong van de Coop supermarkt denkt dat er een groep dieven achter zit: “Er is een bende actief die op sluwe wijze fietsen ontvreemd van klanten van het winkelcentrum in Ameide.”

Op goed vertrouwen, zoals dat vroeger ook probleemloos kon, laten klanten het nog wel eens na om de fiets op slot te zetten. Arjan: “Helaas kan dit niet meer en wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt door een groepje mannen.”

“In een auto wacht men rustig af tot er iemand op een elektrische fiets aan komt en deze niet op slot zet. Zodra de klant de winkel in is, springt één van de mannen op de fiets en het leed is geschied.”

Arjan weet dat er één fiets, met de hulp van de politie, is terug gevonden. “Er lijkt een samenwerking te zijn met iemand die in het dorp woont, waar de fietsen tijdelijk worden gestald. Mede dankzij camerabeelden heeft de politie deze fiets kunnen terughalen en overhandigd aan de rechtmatige eigenaar.”

Samen met de andere winkeliers van Ameide roept hij op om op openbare locaties, maar ook thuis voor de deur, de fiets altijd op slot te zetten. En bij verdachte situaties altijd de politie in te schakelen.