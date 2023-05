Botsing tussen vrachtwagen en persoon op A27; snelweg dicht tussen Noordeloos en Everdingen

48 minuten geleden

REGIO • Vanwege een botsing tussen een vrachtwagen en een persoon, zaterdagmiddag op de A27, werd de snelweg in de richting van Utrecht tussen Noordeloos en knooppunt Everdingen enige tijd afgesloten.

Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Voor getuigen is slachtofferhulp beschikbaar. Rijkswaterstaat leidde het verkeer om.

Bron: 112 Glasstad