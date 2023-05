Scooterbestuurder zwaargewond na botsing tegen hek in Meerkerk

56 minuten geleden

MEERKERK • Bij een ongeval op de Grote Kanaaldijk bij Meerkerk is vrijdagavond een persoon zwaargewond geraakt. De bestuurder reed rond 21.20 uur met zijn bromfiets tegen een zogenaamd schrikhek, wat geplaatst was vanwege werkzaamheden.



Voor specialistische hulp kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het UMC in Utrecht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval, maar gaat vooralsnog uit van een eenzijdig ongeval.

Bron: RV Multimedia