Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in schuur achter Boerderij Gijbeland

49 minuten geleden

112 228 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • De politie is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting in de schuur achter de Gijbeland Boerderij, aan het Koekoekspad in Bleskensgraaf.

Zondagavond 14 mei brak daar brand uit. Volgens omwonenden was er een luide knal te horen, waarna de schuur in brand vloog. Door snel ingrijpen van de brandweer, kon het vuur gedoofd worden. De schade lijkt mee te vallen.

Delen van het dak raakten beschadigd en er is waterschade in de opslag van de oranjevereniging. Het pas verbouwde onderkomen van Wasko, dat zich schuin onder de brandhaard bevond, is gespaard gebleven.

De politie meldt dat ze maandagochtend 15 mei begonnen zijn met een onderzoek of er mogelijk sprake is van brandstichting.

“Er zijn nog geen conclusies getrokken, het onderzoek loopt”, aldus woordvoerder Esha Gowricharn van de politie.