Brandweer schaalt in Bleskensgraaf op naar grote brand en weet overslag naar Boerderij Gijbeland te voorkomen

35 minuten geleden

112 Fotoseries 1.489 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Aan het Koekoekpad in Bleskensgraaf is zondagavond brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan in de buitenschuur -waar onder meer de peuterspeelzaal en de opslag van de Oranjevereniging zijn gehuisvest- van Boerderij Gijbeland.

Omwonenden melden dat er een grote ontploffing was, mogelijk veroorzaakt door een cobra die op het dak is gegooid, waarna de brand is ontstaan.

De brandweer schaalde meteen op naar grote brand in verband met de naastgelegen Boerderij Gijbeland. Op die boerderij zit een rieten kap.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Overslag naar Boerderij Gijbeland is voorkomen. Het nablussen is inmiddels begonnen.

